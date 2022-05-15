Індія заборонила експорт пшениці
Уряд Індії обмежив експорт пшениці для забезпечення продовольчої безпеки країни.
Про це повідомляє Times of India.
Згідно з повідомленням, експорт буде дозволено лише у разі "поставок, за якими було видано безвідкличний акредитив (зобов'язання - ЕП)" до відповідного рішення.
В уряді висловили стурбованість нинішніми темпами експорту пшениці в інші країни та ймовірною тенденцією у найближчі кілька місяців через російське вторгнення в Україну.
Там пояснили своє рішення необхідністю забезпечити продовольчу безпеку країни та потреб сусідніх та вразливих країн.
Нагадуємо:
Індія у квітні експортувала рекордні 1,4 млн тонн пшениці на тлі більшої цінової привабливості та дефіциту пропозицій.
Посуха, пандемія коронавірусу та російська війна в Україні можуть викликати у світі "найсильніший з часів Другої світової війни" голод.
Источник: epravda.com.ua