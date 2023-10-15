Небесна карателька: українська «Фурія» допомагає нищити московських окупантів

● БПЛА тактичного рівня «Фурія» ― українська розробка.

● «Фурія» здатна підійматись на висоту до 2500 метрів, працювати на дальності до 50 кілометрів та безперервно перебувати в повітрі понад три години.

● На озброєння української армії цей дрон-розвідник надійшов ще до широкомасштабного вторгнення росії та отримав репутацію одного із найнадійніших та найефективніших на фронті.

● Журналісти телеканалу 1+1 на власні очі переконались у здатності «Фурії» вести детальну розвідку, дорозвідку та коригування артилерійського вогню на східному театрі бойових дій з московитами.

● За один бойовий виліт «Фурія» виявляє три «жирні» російські цілі: танк, замасковані гаубицю та установку ППО.

● Аеророзвідники 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади одразу передають координати артилеристам, і по російській смертоносній техніці наноситься негайний удар!

Слава Україні!

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Джерело: https://t.me/DIUkraine/2938

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