Небезпека поразки України у війні зростає, — лідер опозиції Німеччини Фрідріх Мерц, якого цитує Welt

На думку німецького діяча, небезпека того, що Україна зазнає поразки в російській агресивній війні, «зростає», і він спостерігає за подіями в Україні з «усе більшим занепокоєнням».

«Росія переорієнтувала всю свою економіку на військові рейки і виробляє зброю і боєприпаси в обсягах, які значно перевищують її поточні потреби. Це означає, що росія масово переозброюється і має зброї більше, ніж використовується у війні проти України», - заявив німецький політик словами Капітана Очевидність.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/51104

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