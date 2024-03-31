Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:01
Просмотров: 145

Небезпека поразки України у війні зростає, — лідер опозиції Німеччини Фрідріх Мерц, якого цитує Welt

Небезпека поразки України у війні зростає, — лідер опозиції Німеччини Фрідріх Мерц, якого цитує Welt

На думку німецького діяча, небезпека того, що Україна зазнає поразки в російській агресивній війні, «зростає», і він спостерігає за подіями в Україні з «усе більшим занепокоєнням».

«Росія переорієнтувала всю свою економіку на військові рейки і виробляє зброю і боєприпаси в обсягах, які значно перевищують її поточні потреби. Це означає, що росія масово переозброюється і має зброї більше, ніж використовується у війні проти України», - заявив німецький політик словами Капітана Очевидність.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/51104

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

31 березня 1922 року у Києві режисер і драматург Лесь Курбас створив студію-театр «Березіль»
Сегодня 16:30    64
31 березня 1929 року Українська Академія наук прийняла новий "скрипниківський" ("харківський") правопис української мови
Сегодня 10:50    156
Мигрантская пороховая бочка
Сегодня 10:34    182
Україна посідає друге місце за експортом меду в ЄС
Сегодня 10:20    139
Чехи вычищают кремлёвскую агентуру в Европе
Сегодня 09:54    145
В Україні можуть змінити структуру енергомережі: замість великих ТЕЦ — мережа маленьких
Сегодня 09:32    140
Німецький концерн MBDA планує відновити виробництво Taurus і налагодити випуск ракет для Patriot
Сегодня 09:08    161
Кабінет міністрів запропонував ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, яка займається ліцензуванням казино
Сегодня 08:55    118
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 31 березня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:45    114
Украина стала получать больше боеприпасов для немецких ЗРК "Гепард", - Bild со ссылкой на источник
Сегодня 08:43    111
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 