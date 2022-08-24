Немного юаней, чтобы залатать дыру в бюджете

Россия начала клянчить деньги у Китая. Министерство финансов россии планирует разместить гособлигации в юанях, сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к кабинету министров.

По словам одного из них, речь идет о том, чтобы привлечь деньги именно китайских инвесторов.

Камнем преткновения стало то, что правительству РФ нужно продать юаневые облигации на Московской бирже. Однако это идет в разрез с политикой Пекина, который разрешает зарубежным заемщикам лишь панда-бонды. Они продаются на внутреннем рынке КНР, а чтобы вывести деньги за пределы Китая, требуется спецразрешение.

Китайские деньги понадобятся бюджету, который испытывает нарастающие сложности со сбором всех ключевых налогов и, по оценкам Минфина, будет дефицитным как минимум до 2025 года.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/1549

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