"Несплата податків – це погано тільки з одного боку" – Дубілет

Є різні думки щодо того, наскільки погано для економіки, якщо людина не платить податки

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в ефірі програми "Час: Online" на "5 каналі" відповів на запитання глядача про несплату податків деякими громадянами: "Спитайте про людей, які займаються підприємницькою діяльністю, але не зареєстровані і не платять податки."

"Є різні думки щодо того, наскільки погано для економіки, якщо людина не платить податки. З одного боку, це погано, тому що це створює нерівномірні умови, держава має менше грошей. З іншого боку, якщо людина не платить податок, це менше викривлення для економіки, в людини є можливість більше вкладати в свій бізнес тощо", – сказав міністр.

Він продовжив: "Звісно, ми маємо прагнути, щоб податки були прийнятні, щоб більша кількість людей бажала їх сплачувати. І маємо зробити, щоб було легшим адміністрування. Коли є звітність, у якій "чорт ногу зломить", тоді звісно менше людей платять податки".

Повне відео розмови дивіться за посиланням:

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»