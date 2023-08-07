Нетаньягу відмовляється від судової реформи

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу відмовляється від повної реорганізації судової системи у рамках запланованої реформи — Bloomberg.

За словами Нетаньягу, він планує обмежитися зміною складу комісії з відбору суддів.

До її складу входять три члени Верховного Суду, два представники адвокатури та чотири політики, зокрема, один від опозиції.

Нетаньягу та його прихильники, які вважають суд оплотом ліберального активізму, стверджують, що така система дозволяє суддям відігравати занадто велику роль у виборі своїх наступників.

Вони хочуть збільшити роль політиків та обмежити роль суддів і колегії адвокатів.

Опоненти стверджують, що оскільки законодавча влада в Ізраїлі контролюється виконавчою, судова система є єдиним реальним засобом контролю за її політикою.

На їхню думку, збереження професійного, а не політичного підходу до вибору суддів необхідне для захисту від популістської політики.

Джерело: https://t.me/znua_live/106166

Новости портала «Весь Харьков»