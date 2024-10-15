Німеччина – надійний партнер України

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

11 жовтня Володимир Зеленський зустрівся у Берліні з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом та Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

▶️ Зеленський представив План перемоги Шольцу, який запевнив, що наступного року ФРН продовжить військову підтримку України.

▶️ ФРН є європейським лідером за обсягом наданої Україні допомоги, насамперед у оборонній сфері.

▶️ До кінця 2024 року ФРН за підтримки Бельгії, Данії і Норвегії поставить Україні ще один пакет військової допомоги на суму 1,4 мільярда євро.

▶️ ФРН успішно здійснює патронат над відбудовою Чернігівщини, зокрема в рамках ініціатив першої леді Олени Зеленської.

▶️ Важливим питанням залишається надання Україні далекобійних ракет Taurus, здатних уражати цілі в російському тилу.

Джерело: https://t.me/spravdi/42093

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