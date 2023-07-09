Німеччина не хоче України в НАТО

Німеччина збирається наполягати на відстрочці вступу України до НАТО через побоювання, що цей крок може привести Альянс до війни з Росією.

Про це пише (https://www.telegraph.co.uk/world-news/2023/07/08/ukraine-nato-bid-block-germany-fears-putin/) Telegraph

Джерело в Альянсі повідомило ЗМІ, що Берлін використає щорічний саміт НАТО у Вільнюсі, у Литві цього тижня, щоб закликати інших зосередитися на гарантіях безпеки, а не на пропозиціях щодо членства України.

«Берлін стримано ставиться до перспективи негайного членства», — повідомило джерело The Telegraph.

«Йому потрібен процес і час, щоб розробити гарантії, щоб фактично заблокувати членство, аби не довелося постійно тестувати 5 статтю НАТО"

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/35392

(У пожежника гарна робота, годують, форма красива... Але як пожежа, то хоч звільняйся)

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