Нова допомога Україні від союзників

▶ ️Фінляндія оголосила про 23-й пакет допомоги на €188 млн. До нього увійдуть системи ППО та артилерійські боєприпаси.

▶ ️Австрія виділяє €2 мільйони на гуманітарні проєкти в Україні, відповідне рішення ухвалила Рада міністрів.

▶ ️Литва передасть Україні енергообладнання для теплових електростанцій і вивчає можливість передачі ще одного потужного автотрансформатора.

Невдовзі група українських енергетиків вирушить до країни для верифікації обладнання. Про це домовилися український і литовський міністри енергетики Герман Галущенко та Дайнюс Крейвіс.

▶ ️Велика Британія відправить до України партію обладнання для розмінування, яке дозволить бронетехніці прокладати безпечні маршрути, повідомило британське Міноборони.

▶ ️Канада підтримує пропозицію генсека НАТО Єнса Столтенберга про створення 100-мільярдного фонду підтримки України на найближчі п’ять років (https://t.me/znua_live/141687), сказала очільниця МЗС Мелані Жолі.

Джерело: https://t.me/znua_live/141819

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