Нова “Вільха-М” збільшила вдвічі дальність враження цілі

Сьогодні відбулося випробування нового модернізованого комплексу “Вільха-М”, ракети якого здатні вражати ціль на майже вдвічі більшій відстані, ніж ті, що перебувають на озброєнні ЗСУ. Про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов після завершення випробувань на військовому полігоні в Одеській області.

Секретар РНБО України нагадав, що в минулому році розпочалося серійне виробництво нового потужного ракетного комплексу “Вільха”, прийнятого на озброєння ЗСУ, “керовані ракети якого точно вражають ціль на відстані 70 км”.

“Але наші конструктори та виробничники продовжували наполегливу роботу з подальшого вдосконалення ракетної техніки, і сьогодні відбулися дуже важливі випробування модернізованого комплексу “Вільха-М”, нові ракети якого вражають ціль вже на відстані 130 км”, - наголосив він

За словами О. Турчинова, під час випробувань було перевірено застосування нових ракет для знищення цілей на максимальній дальності, а також точність і ефективність знищення цілі. “Також перевірялася робота нової системи керування, ефективність нового навігаційного обладнання, та якість роботи нової системи управління пусками”, - повідомив він.

“У найкоротший термін ми отримали більш потужну ракету, і хочу підкреслити, що робота наших науковців і конструкторів у межах реалізації ракетної програми, затвердженої РНБО, системно продовжується”, - зазначив Секретар РНБО України.

Він повідомив, що найближчим часом очікується завершення розробки нового покоління ракет цього класу, здатних вражати цілі на відстані понад 200 кілометрів”.

Источник: turchynov.com

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