Новина зі США. Понеділок, 21 листопада 2022

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив на прес-конференції у понеділок, перебуваючи з візитом в Індонезії, відповідаючи на запитання про Україну, що США будуть підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно».

Остін, сказав, що «важко передбачити, як все буде розвиватися і в які терміни, але ми підтримуємо Україну і будемо робити це стільки, скільки буде потрібно».

Остін додав, що США зосереджені на підтримці України, тоді як Україна націлена на те, щоб «переконатись, що вона робить усе, щоб повернути кожен дюйм своєї суверенної території».

Міністр також сказав, що вірить, що Україна буде готова до боротьби протягом зимових місяців і перебуватиме у «набагато кращому стані, ніж її супротивник».

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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