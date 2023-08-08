"Новые регионы" сожрали бюджет россии

Правительство России сократило затраты на модернизацию поликлиник и скорой помощи в 61 регионе ради новых регионов.

Общая сумма сокращения затрат — 2,4 млрд рублей. В «новые регионы» направят больше одного миллиарда.

Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения», запущенный в 2021 г., входит в нацпроект «Здравоохранение». Он направлен на создание в регионах новых поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, дневных стационаров и т. д., а также на привлечение туда квалифицированных кадров.

Джерело: https://t.me/c/1059135528/58535

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