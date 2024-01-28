О «законодательной коллизии» невозможности использовать репродуктивный материал погибших военных

Минздрав Украины подтвердил, что существует «законодательная коллизия» из-за которой репродуктивные клетки погибших военных невозможно использовать для продолжения рода.

Минздрав заявил, что вместе с парламентом устранит эту коллизию «в кратчайшие сроки».

Ранее в соцсетях разгорелся скандал вокруг (https://t.me/kryuchoktv/41696) принятого в Украине закона, согласно которому после смерти человека его сперма, хранящаяся в клиниках, утилизируется и ее запрещено использовать. Что, в том числе, касалось и репродуктивного материала погибших военных.

Джерело: https://t.me/vekha/80134

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