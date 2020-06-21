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Обрано керівний склад наглядової ради Координаційного центру з надання правової допомоги

Обрано керівний склад наглядової ради Координаційного центру з надання правової допомоги

Наглядова рада Координаційного центру з надання правової допомоги продовжує свою роботу. На засіданні, що відбулося 19 червня, обрано голову, заступника голови та секретаря Наглядової Ради.

Таємним голосування обрано голову Наглядової ради Координаційного центру з надання правової допомоги. Ним став Вадим Красник – керівник Секретаріату Національної асоціації адвокатів України (Ради адвокатів України).

Заступником голови Наглядової ради обрано Дмитра Філіпенка – директора українського представництва Американської асоціації юристів «Ініціатива з верховенства права» (ABA ROLI).

Секретарем Наглядової ради став Сергій Троценко – колишній заступник директора Координаційного центру з надання правової допомоги.

Члени Наглядової ради розглянули поточний стан справ в системі безоплатної правової допомоги. А також схвалили проєкт пріоритетних напрямків роботи членів Наглядової ради на 2020 рік (з доопрацюванням до наступного засідання Наглядової ради).

Затверджений також графік проведення чергових засідань Наглядової ради на 2020 рік. Вони відбуватимуться кожного останнього четверга місяця.

Детальніше про діяльність Наглядової ради Координаційного центру з надання правової допомоги можна прочитати на офіційній сторінці у мережі Facebook https://www.facebook.com/LegalAidUkraineBoard/

Нагадаємо, за результатами конкурсу щодо обрання членів Наглядової ради Координаційного центру з надання правової допомоги наказом Міністерства юстиції України від 17 березня 2020 року № 662/7 затверджено склад Наглядової ради Координаційного центру з надання правової допомоги. До Наглядової ради увійшли: Бугаєць Тамара, Вишневський Андрій, Каденко Оксана, Кіт Христина, Красник Вадим, Мартиновський Роман, Місяць Андрій, Троценко Сергій, Філіпенко Дмитро.

Источник: minjust.gov.ua

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