Олигархи снесут путина. Сказка

Бытует мнение о том, шо, мол совсем скоро на россии будет дворцовый переворот, который снесёт пукина и тогда фсе будет карашо.

Более того, версия о неком дворцовом перевороте, делится на четыре части или же на четыре варианта развития событий:

Ввх убьют

Ввх типа сдохнет сам

Ввх отдадут в сувенирной коробке в Гаагу

Ввх отправят в ссылку, в дурку например

После этого всего война закончится, ибо с олигархами рф легче говорить, чем с е@нутыми в кремле, нам вернут Крым, будет вывод войск и вообще сплошная сказка + репарации и т д. Короче, нужно ещё накидать санкций по окружению х#йла и тогда они сами все сделают. Тчк

Правда, эта сказка вообще не соответствует действительности. Ща объясню почему

Все просто и сложно на самом деле: те, кто являются олигархами на россии, являются, в первую очередь кем? Друзьями путина, которые пилят бюджет и их за это никто не трогает

Соответственно, сдохнет путин = лавочка прикроется, не будет допуска к масштабным распилам + есть все риски, что новые лица в правоохранительной системе рф получат отмашку посадить минимум одного кента путина и сделать себе на этом имя + карьеру.

Понимает ли это ылита рф? Вопрос риторический, понимают, конечно

Далее. Ради чего денежным мешкам напрягаться? Ради снятия санкций? Ради бизнеса? Они не сдохнут от голода

А вот если затеять игру с ввх, есть шансы умереть не от старости и очень болезненно - парни в дорогих пиджаках это понимают.

Гарантирует ли условный подарок, ввх в мешке, которого привезут в Гаагу, снятие санкций? Не-а. Санкции надолго, их не снимут сразу после смерти путина или даже если он вдруг сам лично поедет сдаваться в Гаагу - в Европе и США ох е@ать какая бюрократия, нам с вами и не снилось (в ЕС не везде, но в большинстве стран).

Соответственно, если голову путина принесут в качестве белого флага под двери в Гаагу 1 січня, это не означает ни разу, шо условного 10 січня с чуваков снимут санкции. Счета, яхты, недвижимость, все это будет находиться под арестом (сорри, если формулировка неверная), неопределённый срок - если кенту путина аж очень захочется поехать в Альпы, то проще купить новый дом, чем ждать пока отменят санкции. Таковы реалии, не извиняюсь, если кому-то разбил уютный розовый мир

Итого у парней в дорогих пиджаках простой выбор: рискнуть жизнью и капиталом, чтобы кто-то когда-то снял с них санкции или же тихонько переждать все это на территории рф, где не тронет ни один прокурор

Вариант 2 - устранить путина. Убить или в дурку отправить - неважно. Главное шоб оно пропало. И все

Вариант тоже так себе для дорогих пиджаков. После устранения ввх начнётся такая борьба за власть, что лихие 90-е покажут тупо уличным драками:

даже после двух чеченский воен на россии не было столько оружия и столько тех, кто умеют убивать

В стране хуева гора оружия, которым реально умеют пользоваться + чвк у каждого папика своя.

А при ебнутом, при всех его недостатках, одна стабильность - понятно от кого чего ждать + быдло за красные линии не заходит

Может лучше пересидеть, чем играть с огнем? Тем более, что по факту в Гаагу никто не поедет из олигархов - они ж ни в кого не стреляли (Фердинанд Порше подтвердит)

Также парни в дорогих пиджаках прекрасно понимают, что как только режим путина начнёт рушиться, то свой кусок власти и бюджета захотят урвать и так называемые оппозиционеры. Да, они как бы ручные, но политика - это искусство вовремя предать, если кто забыл. Плюс вмешаются США и прочие, которые захотят иметь лобби на россии или же ручного политика

И самое главное - парни знают, что путин не проблема. Проблема - агрессивное быдло, которое хочет выбрать снова путина, в штанах или в юбке, которое больное и хочет воевать, убивать и мародерить. Как думаете, хотят ли русские олигархи быдло от нацизма лечить?

Отож

Да, кентам ввх удобно все списать на е@нутого, мол это все он виноват, их устраивает этот вариант. Но какой смысл рисковать жизнями? Чтобы войти в историю как тот, кто отдал Крым? Или может как тот, кто подписал капитуляцию рф? И я о том же

Эпилог. Проблема не в путине, не беззубости типа оппозиции рф, не в том, что олигархи не хотят утопить уе@ка в кислоте.

Проблема в том, что народ рф превратился в откровенных нацистов. Кацапы выберут все равно путина, ибо в обществе запрос на дилдов-пелотки-е@ашить ракетами по Киеву

Олигархи, кенты путина, клали это все разгребать. Их устраивает положение до вторжения рф

Поэтому предлагаю не слушать сказки о том, шо некий дерипаска организует заговор против ввх и все, война закончится сразу - претенденты после путина намного хуже, чем Кон Чен Ый. Они умнее и агрессивнее, а нам это ни к чему (пусть лажает кляча)

И да, общество рф придётся лечить нам с вами. Пи$дюлями. Не выработаем рефлекс бояться смотреть в сторону Украины - они снова попрут.

Джерело: https://t.me/gistapapapa/69730

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