ООН готовит первое в мире соглашение о контроле над пластиковыми отходами, которые исчисляются сотнями тонн в год

До конца 2024 года участники переговоров (известные как INC3), должны заключить соглашение о контроле над пластиком.

Экспортеры пластика, нефти и нефтехимической продукции, включая россию и Саудовскую Аравию, заявили, что глобальное соглашение должно способствовать переработке и повторному использованию пластика.

Но участники экологических кампаний и некоторые правительства утверждают, что сначала нужно производить гораздо меньше пластика.

Джерело: https://t.me/u_now/118800

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