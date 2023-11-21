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ООН готовит первое в мире соглашение о контроле над пластиковыми отходами
ООН готовит первое в мире соглашение о контроле над пластиковыми отходами, которые исчисляются сотнями тонн в год
До конца 2024 года участники переговоров (известные как INC3), должны заключить соглашение о контроле над пластиком.
Экспортеры пластика, нефти и нефтехимической продукции, включая россию и Саудовскую Аравию, заявили, что глобальное соглашение должно способствовать переработке и повторному использованию пластика.
Но участники экологических кампаний и некоторые правительства утверждают, что сначала нужно производить гораздо меньше пластика.
Джерело: https://t.me/u_now/118800