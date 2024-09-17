ООН та Червоний Хрест мають долучитися до гуманітарного реагування на Курщині — МЗС України

Україна неухильно дотримується міжнародного гуманітарного права, здійснюючи операцію у Курській області рф. Українські захисники проявляють професіоналізм, а місцеві мешканці утримуваних територій отримують гуманітарну допомогу, йдеться у заяві українського МЗС.

"Україна підтверджує неухильне дотримання взятих на себе міжнародних зобов'язань у згаданих сферах та готова надавати всебічне сприяння діяльності співробітникам ООН та МКЧХ на вказаних територіях", — йдеться у заяві МЗС.

Джерело: https://t.me/znua_live/167224

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