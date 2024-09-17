Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:38
Просмотров: 73

ООН та Червоний Хрест мають долучитися до гуманітарного реагування на Курщині — МЗС України

ООН та Червоний Хрест мають долучитися до гуманітарного реагування на Курщині — МЗС України

Україна неухильно дотримується міжнародного гуманітарного права, здійснюючи операцію у Курській області рф. Українські захисники проявляють професіоналізм, а місцеві мешканці утримуваних територій отримують гуманітарну допомогу, йдеться у заяві українського МЗС.

"Україна підтверджує неухильне дотримання взятих на себе міжнародних зобов'язань у згаданих сферах та готова надавати всебічне сприяння діяльності співробітникам ООН та МКЧХ на вказаних територіях", — йдеться у заяві МЗС.

Джерело: https://t.me/znua_live/167224

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Крабу» проломили череп — на росії ліквідовано воєнного злочинця та пропагандиста кремля
Сегодня 10:15    54
СБУ та Нацполіція затримали двох 16-річних підпалювачів, які виконували замовлення рф у Києві та Краматорську
Сегодня 10:02    69
Активізація обміну полоненими – це результат успішних дій України та її захисників
Сегодня 09:50    78
Між словами та справами часто велика дистанція. Зараз поясню на прикладі
Сегодня 09:27    90
Змагання посередників на можливих переговорах між Україною та росією триває повним ходом: у чому їхній інтерес та які шанси
Сегодня 09:15    104
Підвищення податків: Мінфін буде пропонувати зробити це «заднім числом» з 01 жовтня, – Железняк
Сегодня 09:03    84
З початку повномасштабного вторгнення СБУ затримала понад 50 агентів рф
Сегодня 08:52    91
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 17 вересня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:32    109
Ракета посеред поля або — жнива по-українськи, коли сусід терорист
Сегодня 08:23    97
Збито 34 ударні БПЛА
Сегодня 08:20    94
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 