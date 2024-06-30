Пример Татарстана показал, что не все готовы рассматривать проблему «деколонизации России» во всей полноте

Довлеют некоторые стереотипы.

Вот ракурс, который нельзя игнорировать.

Российские наёмники, отправляясь в Украину убивать, получают деньги – разовые выплаты при заключении контракта и постоянное довольствие (от 210 тыс. рублей в месяц).

Я уже описывал структуру разовой выплаты. Одинаковую сумму по всей стране – 195 тыс. рублей (примерно $2300) – платит Минобороны РФ. А дальше начинается фантазия регионов.

В Татарстане наёмникам доплачивают отдельно республика (505 тыс. руб., местный вождь Минниханов недавно увеличил выплату), отдельно – муниципалитеты (200-300 тыс. руб.), отдельно – предприятия и т.д. Сумма набирается под миллион рублей. Плюс около 50 тыс. руб. на экипировку.

Т.е., не абстрактная «Россия» абстрактно «посылает на войну», а конкретный Татарстан на региональном и муниципальному уровне буквально оплачивает убийства украинцев.

Татарстан платит за участие в убийствах не только своим жителям, но всем желающим из любых регионов РФ. Такая щедрость – обратная сторона астрономических доходов от войны, которые получает республика. Поэтому им на порядок легче скупать наёмников, чем другим регионам.

Именно они обеспечивают пополнение росвойскам, которые сейчас давят на фронте. Они крутят эту мясорубку наравне с Кремлём. Плюс еженощно на головы украинцам падают шахеды, собранные в Татарстане.

Поэтому - они виновны без всяких оговорок и должны понести ответственность именно как республика. Никакие игры в «угнетённый народ» тут не проходят. Хотя попытки вывести из-под удара преступников, региональную и частную собственность, прикрываясь тем, что они страдали со времён взятия Казани Иваном Грозным – точно будут.

Украине не стоит загонять себя в ловушку необдуманными обобщениями. Поддержки заслуживают только те лица и структуры, которые от имени национального движения публично зафиксируют готовность принять ответственность, поддержать требования Украины и участвовать в компенсации ущерба. Это справедливо.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/497

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