Опитування: більшість українців проти здачі територій росії

58 відсотків українців, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології, вважають, що Україна за жодних обставин не має відмовлятися від своїх територій, "навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть загрози збереженню незалежності".

Про це свідчать результати опитування, оприлюднені у вівторок, 12 листопада.

При цьому 32 відсотка опитаних вважають, що для якнайшвидшого встановлення миру і збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій.

10 відсотків - не змогли визначитися з відповіддю.

Вот это еще интересно:

• среди тех, кто считает, что у россии еще полно ресурсов, к территориальным уступкам готовы 48%;

• а среди тех, кто думает, что ресурсы рф исчерпываются, к уступкам готовы только 18%.

И еще одна картинка с интересным эффектом.

Если у людей спрашивают, готовы ли они ради завершения войны к территориальным уступкам:

• все оккупированные территории - 64% против;

• Донбасс - 50% против;

• Крым - 51% против.

Но если в вопрос добавляется, что при этом Украина вступит в НАТО или получит гарантии безопасности, противников территориальных уступок становится аж на 20% меньше.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/28619, https://t.me/ShrikeNews/18361

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