Орки бідкаються, що жителі Курської області не бажають воювати "за Родіну"

Вітання у реальному світі.

Це історична проблема расії. Населення там не ідентифікує себе ні з якою Родіной.

Насправді, операція ЗСУ на Курщині продемонструвала ключову проблему того населення: вона навіть не в тому, що там живуть українці, а в тому, що вигаданий "рускій народ" не існує.

Росія століттями смішить всіх намагаючись власний етногенез вивести від України. Вся сила державної історіографії (пропаганди) століттями доводила і нам, і їм самим, що росіяни пішли із Київської Русі, з Києва, з Хрещення і Володимира Красно Солнишко.

Це вони робили для того, щоб змішатися з нами, вкрасти нашу історію.

Але, якщо поглянути на ці байки з іншого боку, то це де в чому правда.

Всі найдавніші міста на Росії - Владімір, Ярославль, Юрьєв-Польській, Переяславль-Залєскій і навіть столиця їхня дєрєвня Кучково - збудовані завойовниками з Київської Русі - Володимиром, Ярославом, Юрієм і названі на честь себе ж.

900 років тому українці фактично мали власний період колонізаторських воєн. Прийшли наші конкістадори з Києва у джунглі, тисячоліттями відділені від Європи непрохідним лісовим масивом, і обкладали даниною етнічно чужий елемент. З тих часів Залісся і з'явилося на карті світу. Але з'явилося саме як колонія однієї з європейських держав.

І сам Київ сприймав ті території виключно як колонії, а не "русь ізначальную":

- Се тільки слов’янський народ на Русі: поляни, деревляни, новгородці, полочани, дреговичі, сіверяни, бужани,— бо сидять вони по [ріці] Бугу,— а потім же волиняни.

А се — інші народи, які данину дають Русі: чудь, весь, меря, мурома, черемиси, мордва, перм, печера, ям, литва, зимигола, корсь, нарова, ліб. Ці мають свою мову". (Літопис Руський)

І цей факт до речі - власний колоніальний період - ставить Україну в єдиний спільний з Європою контекст. Британці, португальці, іспанці і голландці в свій час колонізували племена в джунглях Амазонії, в Північній Америці, Папуа Нової Гвінеї. І з тих колоній постали свої держави. А українці, трохи раніше за перелічених - колонізували джунглі Залісся.

А от населення Залісся це переводить у спільний контекст з колишніми колоніями.

Тому Росія нині на зовнішній арені хоч і забиває всім баки цією мішурою про матрьошки і самовар, але в реальності не має власного обличчя. От дійсно, як Путін позиціонує цю державу? А як таку анти-колонізаторську силу, з ідеологією Антизахіднцитва. Як захисника перед США і англо-саксамі інтересів колишніх західних колоній, в Африці і країнах т.зв. Глобального Півдня.

Така от "самоідентифікація" - анти-щось.

Ось хто тут в дійсності досі колонія. Не Україна, як вони базікали, а оте базікало, що століттями корчило з себе "імперію", щоб бути схожим на круті в їх очах європейські імперії. І ні нашестя Золотої Орди, ні німецькі царі не змінили цієї природи.

Але при путіні цією дірою зроблена спроба усвідомити себе окремою "рускою нацією". До того вони століттями доводили своє походження з Києва і Хрещення Владіміра. Ще недавно всім СССР святкували Хрещення Русі і 1500-річний ювілей Києва, як початок часів. А от при путіні з'явилась нова версія російської історії: все почалося не з Києва, а з Новгорода. Слов'яни десь в Старой Ладогє запросили вигаданого Рюрика керувати ними і тому Київ це не мать, а дочка городов рускіх.

І всі ресурси кинуті на це. В останнє десятиліття археологія намагається довести існування в 9 ст Новгорода, який тоді не існував, "Старой Ладогі" і вигаданого "Рюріково городіща".

Путін 2 години доводив Такеру Карлсону, що "862 год - ето ключівая дата російськой історії" - і пальчиком вгору:

- "Новгородци прігласілі на княженіє князя Рюріка із Скандінавії".

Бо Президент Порошенко в 2015 році обсміяв їх, що "коли в Чернігові храми стояли, то на болотах жаби квакали".

І тут бац, через півроку: "на розкопках в Москвє найдєна сєтчатая кєраміка 100500 века до нашей ери!!".

На розкопках Новгорода придворні археологи почали знаходити схили пагорбів, які оголосили - "ровамі укрєплєній", шматки дерев - "залишками частоколу Рюрикового городіща 8-го вєка!". А одиноку київську монету з крадених колекцій Ермітажу вкинули в розкоп, а потім знайшли і оголосилии "пєрвимі рускімі монєтамі", доказивающімі "актівную економічєскую жизнь в Новгородє".

Викусі Україна! Династія Рюриковичів першою прибула імєнно на територію сучасної росії, а не України вашей, і лише потім з Півночі "спустилася" у Київ, кстаті, захопивши його, ага.

А головне, це спростує образливий факт, що рускіє колонізовані українцями.

Виходить колонізовані - і укрАінци, і русскіє.

Все це доволі смішно з нашого городу, де Літописець уже в ті часи ці байки і спростував, написавши, що перед Рюриковичами була династія Кия, який був князем і мав аудієнцію в Константинополі, а до Кия - "часи Бусові".

Але повторю: це величезна невирішена проблема самоідентифікації їхнього народу. Той факт, що їхня історія почалася з рішення прийнятого в Києві - всі століття ключова, епохальна і навіть руйнівна для всього російського національного міфу.

І тому в останні роки Путін змінив платівку державної історіографії. Тепер історія расії звучить так:

- По случаю мероприятий посвященных 1160-летию (комедія) зарождения российской государственности Путин назвал Новгородскую землю колыбелью Руси, истоком ее цивилизации и государства:

- «Великий Новгород, Рюриково городище, Старая Ладога, Изборск - все это колыбель Руси, исток нашей цивилизации и нашего государства». По словам Путина, "именно отсюда, с севера, начинались походы первой русской династии Рюриковичей, шли торговые караваны "из варяг в греки", создавалась Русь - крупнейшее государство Европы того времени, объединившее славянские, финно-угорские, тюркские и другие племена, собравшее их под свои крепнущие крылья от Ладоги и Балтики, Новгорода и Пскова, до Киева и Чернигова, Азова, Черного моря, Крыма".

Це доволі цікаво спостерігати за рефлексією цілого народу, як він шукає свої істокі. Тим більше нам ця їхня версія вигідна, адже це краще, якщо вони вважатимуть себе не однім народом з нами, а окремими, нехай і першими за нас. Такого повно по світу, де німці вважають себе кращими за французів, а поляки себе кращими за німців. Тим більше в цій історичній суперечці, звідки пішла Русь і хто був першим, всі докази і козирі на руках у нас, а не у них.

Але вся ця беліберда погано впливає на "реалії на зємлє".

По факту, Курська операція ЗСУ продемонструвала, що ця беліберда не працює. Населення росії на подив і образу московських патріотів не ототожнює себе з Родіною.

А з чим ототожнює, так це з силою. Якщо вождь сильний, якщо погнав їх на війну на Київ за 3 дня - вони з пєснямі і пляскамі йдуть. А от якщо напали на них і дали пілюлєй, ось тут, стати до програшного бою, як українці 24 лютого 2022 року, ентузіазму і патріотізма не завезли.

І в Новгороді з Псковом так буде, якщо НАТА нападе. І навіть в Санкт-Петербурзі, якщо фіни згадають чия то земля ізначальна.

Російське населення не завершило свій етногенез. Ось ключова проблема російського народу.

Маємо цим користуватися.

Маємо наносити удари в національну ідентичність "росіянін".

Маємо "заражати" свободою це населення.

А потім спонукати його захищати його землю від московських посіпак.

І це буде схемою на роки. Для всіх територій колишньої рашки.

Джерело: https://www.facebook.com/johnsmith4enko

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