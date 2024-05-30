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Отставные генералы НАТО нарушили тёплую негу сбалансированной повестки накануне 75-й годовщины Североатлантического альянса.

Отставные генералы НАТО нарушили тёплую негу сбалансированной повестки накануне 75-й годовщины Североатлантического альянса.

Группа отставных генералов, занимавших не последние посты в альянсе, обратилась с открытым письмом с призывом о снятии ограничений на передаваемое Украине оружие, предоставить вооружение, обеспечивающее технологическое превосходство над россией, обеспечить своевременные поставки всей необходимой номенклатуры и т.д.

Фактически, каждый пункт, описываемый в письме, в полной мере отражает нужды Украины в непростом противостоянии с российскими оккупантами и как завершающий аккорд – гарантии вступления в НАТО.

Можно долго говорить о том, насколько такое письмо своевременное и лучше поздно, чем никогда, но скажу так – оно крайне уместно в нынешней ситуации, когда актуальна дискуссия о предоставлении Украине права нанесения ударов по территории россии. Сама по себе дискуссия уже указывает на то, что пацифизм и толерантность, осторожность и бесхребетность, отходят на задний план. Популярны темы решительного характера.

Да, мы не живём во времена Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер, когда вопросы с ликвидацией угроз решались оперативно и бескомпромиссно, но и взращиваемый десятилетиями в Европе и в целом, Западном политикуме пацифизм, доказал свою жизне-неспособность.

Время менять векторы.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21831

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