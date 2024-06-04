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Пакистан пока думает

Пакистан пока думает

Пакистанское издание The Express Tribune отмечает, что приглашение на швейцарскую конференцию по войне в Украине стало дилеммой для местных властей.

Заклятый враг Пакистана Индия приняла приглашение, а важный партнер Китай отказался. Решение Пекина и нежелание ссориться с Москвой подталкивают Исламабад к отказу. В то же время пакистанцы не хотят осложнять свои отношения с Западом.

Окончательного решения пока нет, но издание полагает, что представителей Пакистана на конференции не будет. И это станет успехом Москвы и Пекина: речь все-таки идет о члене «ядерного клуба».

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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