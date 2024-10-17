Пам'ятаєте історію про те як греки відмовились від "200 безплатних Bradley". Перед тим ще неслась зрада "чому Україні їх не дали"

● Тоді багато, хто проігнорував, що ці "200 Bradley" за договором 2020 року. Але навіть не в цьому справа, через що хочу повідомити цю новину. Нещодавно міністр оборони Греції Нікос Дендіас поставив взагалі точку на "безплатних Bradley".

- Передісторія. Греки мали можливість обрати безплатно 200 Bradley за договором 2020 року. Американці навіть дозволили грекам самостійно обрати зі складів машини, які хочуть Афіни. Умова була тільки в тому, що відновлення зі зберігання та транспортування мали сплатити Афіни. Греки навіть спочатку обрали 200 Bradley. Але як повідомив міністр оборони Греції пізніше при детальному вивчені "на хвилиночку найкращого із баз зберігання США", 164 Bradley виявились у жахливому стані.

● Партія "200 безплатних Bradley" обійшлась би грекам у 1,6 млрд євро на логістику, ремонт та модернізацію. Плюс знадобилось би чекати декілька років, щоб Bradley були поставлені у стрій. Зрештою ціна "безплатної" машини виходила 8 млн євро за штуку з тривалим часом очікування, що еквівалентно замовити нову техніку.

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас заявив, що його міністерство визнало "безплатні Bradley" економічно не обґрунтованою пропозицією.

Що це нам дає?

▶ ️1. Не вестись на заголовки та перевіряти інформацію перш ніж робити висновки. Це як зі "зрадою" датських F-16 для Аргентини. При вивченні чого виявилось, що процес продажу літаків (дозвіл від США) чекали з 2020 року, а Україні Данія вже обіцяла ту кількість літаків, яку могла погодити з урахуванням "аргентинської угоди". Але тоді якимось дивом ця новина перетворилась на "Данія забирає в України F-16 для Аргентини".

▶ ️2. Стан американських баз зберігання у вкрай жахливому стані. Фактично передача озброєння за пакетами йде з того, що відновилось. Схоже відновлення це фактично розбирання до гвинтиків і збірка з нуля машини. До речі, Bradley приблизно й потрапляють до нас з темпом 30-45 одиниць у квартал, що еквівалентно "їх виробництву з нуля". Ходили чутки, що великі партії Bradley ми отримували у 2023 для контрнаступу з 2-ї бронетанкової бригади бойової групи армії США, яка тоді прибула в Польщу, а бригада натомість очікувала з "відновлення".

▶ ️3. Причина постійних заяв Пентагону "мені треба. Не дам", бо придатного (без довготривалого відновлення), що можна давати, не так багато і залишилось. Теоретично Пентагон може давати із "бойових частин", але це перетворювати свої бойові з'єднання, які перебувають на чергуванні з механізованих у піхотні. І це за рамками повноважень PDA.

● Зрештою через очікування "відновлення з конвеєра" наявних повноважень по PDA фактично більше ніж здатності Пентагону віднайти в себе придатну техніку для більш швидкого відновлення для передачі. Фактично принцип функціонування повноважень по PDA перетворюється на USAI, де треба чекати виробника.

Джерело: https://t.me/resurgammmm/2840

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