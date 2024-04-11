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Підтримка України від друзів

Підтримка України від друзів

Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення про довгострокову підтримку реконструкції України. Так, планують виділити 5 мільярдів франків (понад 5,5 млрд доларів США) для реконструкції нашої держави — Федеральний уряд Швейцарії.

"З початку війни в Україні в лютому 2022 р. федеральний уряд був відданий гуманітарним потребам населення, економічному розвитку та довгостроковій відбудові країни. Ця підтримка базується на існуючій співпраці з Україною та буде посилена протягом наступних дванадцяти років. Це вирішила Федеральна рада на своєму засіданні", — заявили в уряді.

Загалом до 2036 року уряд Швейцарії планує витратити на це 5 мільярдів франків. На першому етапі до 2028 року виділять близько 1,5 мільярда франків з бюджету міжнародного співробітництва (IZA).

Як багато поміняла ця війна! Завжди нейтральна Швейцарія стала на сторону України, а член НАТО Угорщина - вилизує ноги у путіна.

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Уряд Німеччини відзвітував про передачу Україні чергової партії військової допомоги. До нового пакету увійшли:

● одна гусенична командна машина-всюдихід Warthog,

● 6 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм,

● 6 розвідувальних БпЛА Vector,

● 30 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun,

● 30 комплектів засобів протидії БпЛА,

● дві машини розмінування WISENT 1,

● 11 мобільних систем розмінування,

● 3 мінні трали,

● 70 інфрачервоних камер,

● 24 підвісні мотори,

● 680 штурмових гвинтівок Haenel MK556,

● 120 гвинтівок Haenel CR308,

● 50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338,

● 5 000 детонаторів

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Уряд Німеччини доставить близько 400 генераторів в Україну через російські удари по електростанціях — посольство Німеччини в Україні.

"Нещодавні російські авіаудари зруйнували та пошкодили електростанції в Україні. Мільйони людей, особливо в Сумах та Харкові, залишилися тимчасово без електрики. Уряд Німеччини постачає близько 400 генераторів, аби зміцнити Україну в боротьбі з російською агресією", — заявили у посольстві.

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Україна і Велика Британія підписали рамкову угоду для заохочення співпраці в оборонних та промислових питаннях.

Угоду підписали на військово-промисловій конференції в Києві, в якій взяли участь близько 30 британських оборонних компаній.

Зокрема, британська оборонна компанія BAE Systems уклала угоду з Міноборони Великої Британії про проведення техобслуговування і ремонту гаубиць L119 на місці в Україні.

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Вісім країн Північної Європи і Балтії зберуть групу експертів, які допоможуть Україні на переговорному етапі процесу в ступу в ЄС, заявив глава МЗС Швеції Тобіас Білльстрьом.

"Це дає можливість полегшити шлях України до членства в європейській сім'ї", – сказав він

Джерело: https://t.me/znua_live/142919

Новости портала «Весь Харьков»

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