Пенсії в Україні: виплати суддям у 20 разів перевищили виплати іншим громадянам

Усього в Україні трохи більше як 11 млн пенсіонерів, з них 8,3 млн осіб отримують пенсію за віком

Середній розмір пенсійних виплат в Україні станом на 1 січня 2021 року становив 3507,51 грн. Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду.

Усього в Україні 11,1 млн пенсіонерів, з них 8,3 млн отримують пенсію за віком, 1,4 млн – за інвалідністю, 551,4 тис. – пенсію військовослужбовця, 531,8 тис. – пенсію через втрату годувальника, 72,8 тис. – соціальну пенсію та 214,3 тис. – за вислугою років. Також майже 3,5 тис. осіб отримують довічне грошове утримання суддів.

Середній розмір пенсійних виплат становить:

● військовослужбовці – 5583,21 грн;

● за віком – 3538,97 грн;

● за вислугою років – 3205,53 грн;

● через втрату годувальника – 3012,50 грн;

● через інвалідність – 2679,45 грн;

● соціальна пенсія – 1786,06 грн;

● довічне утримання суддів – 67 961,39 грн.

Що стосується регіонів, де найвище пенсійне забезпечення, то Київ посів перше місце – у середньому 4769,60 грн. Після столиці трійка лідерів із найвищими виплатами має такий вигляд:

● Донецька обл. – 4516,53 грн;

● Луганська обл. – 4201,57 грн;

● Дніпропетровська обл. – 3954,76 грн.

Найнижчі пенсії виплачують у Тернопільській області – 2753,72 грн.

Источник: 5.ua

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