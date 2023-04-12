Перлы русских пропагандистов

● "Философ" Александр Дугин:

ЛГБТ+, первертный одичалый феминизм, трансгендеры, wokeism, cancel culture, да вся культура современного Запада — яркие иллюстрации системного бесовселения. Кто-то выдвинул гипотезу, что там в Малороссии находится вход в ад!

● "Депутат Госдумы" Евгений Фёдоров:

США уже готовы капитулировать, что мгновенно закончит СВО.

Но российский народ не хочет принять капитуляцию США - так и не идет массово в НОД, чтобы применить ядерное нацеливание на США.

● "Митрополит" Марк (Головков):

Перед телевизором молиться - можно! Это будет создавать сопричастность с тем, что видишь по телевизору. Если человек немощен, он может, конечно, и сидеть в такие моменты.

● "Политолог" Елена Караваева:

Европа хоть и не замерла зимой, но уж точно погибнет летом. Вода нынче — предмет роскоши. В буквальном смысле слова. Европейцы сейчас стоят перед выбором: либо лишний раз постирать или помыться — либо купить еды.

● "Философ" Александр Дугин:

Будущее России – в Пригожине и опричнине!

● "Академик Петровской академии наук, член Союза писателей" Александр Севастьянов:

Лишь после Победы над укронацистами и бандеровцами мы будем говорить о гуманизме.

Немцы до сих пор вспоминают с ностальгией плен у нас. Будут вспоминать и украинцы. Но для этого надо победить!

● "Протоиерей" Андрей Ткачев:

Люди больше всего грешат, когда получают благодать и помощь. Ты - пёс негавкающий! Ты сидишь у ворот Дома Господня и тебе пайку дают, чтобы ты гавкал на всякого врага. А ты перед врагом хвостом виляешь. Руку ему лижешь. Ты – пес не нужный!

● "Философ, автор "Что ждёт Америку" Юрий Каграманов:

Русские - последние белые люди! Ждем: настанет день, когда Суворов прокричит с того света свое любимое «Ку-ка-реку!», которым он заключал очередную свою победу. И верим, что ждать Победы в СВО придется не так уж долго!

● "Протоиерей" Артемий Владимиров:

Китайский нацлидер Си Цзиньпин, посмотрев «Чебурашку», настолько проникся духовным кодом Русской нации, что попросил политическое убежище в России. Но ему отказали, потому что Китай и Россия и так уже стратегические партнеры.

● "Депутат ГД" Игорь Ананских:

Массовые изнасилования арабами и неграми белых европеек это форма генетической войны. Существует такая наука, как телегония. Самое главное, по выполнению заветов создавших их космических сил белая арийская раса, люди, творящие чудеса, уже уничтожается!

● "Писатель" Александр Проханов:

Крикливое, истероидное племя интеллигентов-западников умчалось на мётлах из России, в Израиле или Прибалтике собирает на Лысой горе своё "правительство в изгнании", посылая в Россию магические удары ненависти. Нам надо создать искусственный интеллект под кодовым названием «Суворов. Кутузов. Жуков», способный управлять всей машинерией войны — от ядерных шахт в районе Урала до малого окопа под Авдеевкой.

● "Священник и актер" Иоанн Охлобыстин:

Будь моя воля, я бы давно произвёл Путина в Императоры, таким образом официально закрепив за Российской Федерацией статус Империи.

● "Военный эксперт" Евгений Федоров:

Праздная молодежь на улицах и городской фон, ничем не отличающийся от событий 2–3-летней давности. Такой ситуацией грех не воспользоваться нашим врагам, тем более при поддержке могущественных спецслужб Запада! Молодежь – это настоящий "беспилотник" из плоти и крови в самом сердце России!

● "Философ" Александр Дугин:

Символы современной западной цивилизации: дауны, феминистки в намордниках, зловещие трансгендеры, расовое смешение, дети-ЛГБТ, подростки боди-позитив, Грета Тунберг доктор теологии. И любое критическое замечание в адрес всего этого карается сразу на месте.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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