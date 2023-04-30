Перлы русских пропагандистов

▶️ "Член Изборского клуба, философ, директор Института динамического консерватизма" Виталий Аверьянов:

Изборское сознание стало средоточием нового рыцарства, которое я предложил именовать Орденом Мечтаносцев.

Так вся прежняя скорбь перегоняется в чистый спирт Большой Истории!

▶️ "Депутат Мосгордумы" Екатерина Енгалычева:

В Америке создают психо-электронное оружие, чтобы читать и управлять мыслями людей. Цель не стесняясь озвучивали: чтоб каждый человек даже думать не смел об их правительстве плохо.

▶️ "Режиссёр" Никита Михалков:

Я рад тому, что специальная военная операция по защите Новороссии до сих пор продолжается! Если бы спецоперация завершилась молниеносно, россияне просто не успели бы разглядеть истинное лицо российской т.н. "творческой элиты".

▶️ "Директор Центра русских исследований" Андрей Фурсов:

1990-е годы стали мощнейшим психоударом по населению России. Но, как поётся в песне, «выжившие — стали крепче стали». Когда-то Бисмарк заметил, что Россия сильна, а потому страшна, мизерностью своих потребностей.

▶️ "Военный эксперт" Александр Дубровский:

Цветов и караваев на Украине видно мало, народ придавлен пропагандой и ложью, запуган до невменяемого состояния нацистами. Расчет на помощь местных и ВСУ не сработал, раковая опухоль в украинском обществе просто чудовищна. Но… вылечим!

▶️ "Философ" Александр Дугин:

Отождествление новозаветных русских с древними израильтянами, с точки зрения нашего народного самосознания, несет в себе колоссальную смысловую нагрузку. Адам, который вначале был исключительно дан евреям, теперь становится исключительно русским.

▶️ "Священник и актер" Иоанн Охлобыстин:

Люди сопереживающие своей стране - государственники, предпочитают общаться шёпотом, как заговорщики. Стало неприличным любить Родину, жить и умирать за идею, а не за деньги. Мелко стало.

Ну ничего. В конце концов: у нас уже есть Чебурашка!

▶️ "Актер и режиссер, Народный артист России" Николай Бурляев:

Не нужно больше слушать визг «пятой колонны» по поводу ущемления их прав на растление нашего народа! Потерпим визг сатаны, потому что когда ему прихлопнешь хвост, то он и визжит.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»