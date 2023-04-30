Перлы русских пропагандистов
▶️ "Член Изборского клуба, философ, директор Института динамического консерватизма" Виталий Аверьянов:
Изборское сознание стало средоточием нового рыцарства, которое я предложил именовать Орденом Мечтаносцев.
Так вся прежняя скорбь перегоняется в чистый спирт Большой Истории!
▶️ "Депутат Мосгордумы" Екатерина Енгалычева:
В Америке создают психо-электронное оружие, чтобы читать и управлять мыслями людей. Цель не стесняясь озвучивали: чтоб каждый человек даже думать не смел об их правительстве плохо.
▶️ "Режиссёр" Никита Михалков:
Я рад тому, что специальная военная операция по защите Новороссии до сих пор продолжается! Если бы спецоперация завершилась молниеносно, россияне просто не успели бы разглядеть истинное лицо российской т.н. "творческой элиты".
▶️ "Директор Центра русских исследований" Андрей Фурсов:
1990-е годы стали мощнейшим психоударом по населению России. Но, как поётся в песне, «выжившие — стали крепче стали». Когда-то Бисмарк заметил, что Россия сильна, а потому страшна, мизерностью своих потребностей.
▶️ "Военный эксперт" Александр Дубровский:
Цветов и караваев на Украине видно мало, народ придавлен пропагандой и ложью, запуган до невменяемого состояния нацистами. Расчет на помощь местных и ВСУ не сработал, раковая опухоль в украинском обществе просто чудовищна. Но… вылечим!
▶️ "Философ" Александр Дугин:
Отождествление новозаветных русских с древними израильтянами, с точки зрения нашего народного самосознания, несет в себе колоссальную смысловую нагрузку. Адам, который вначале был исключительно дан евреям, теперь становится исключительно русским.
▶️ "Священник и актер" Иоанн Охлобыстин:
Люди сопереживающие своей стране - государственники, предпочитают общаться шёпотом, как заговорщики. Стало неприличным любить Родину, жить и умирать за идею, а не за деньги. Мелко стало.
Ну ничего. В конце концов: у нас уже есть Чебурашка!
▶️ "Актер и режиссер, Народный артист России" Николай Бурляев:
Не нужно больше слушать визг «пятой колонны» по поводу ущемления их прав на растление нашего народа! Потерпим визг сатаны, потому что когда ему прихлопнешь хвост, то он и визжит.
Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky