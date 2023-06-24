Перлы русских пропагандистов

▶ ️"Иерей" Виктор Максимов:

Конец капитализма и демократии – это не конец истории. Просто предстоит переход к новому образу жизни. Для этого Бог приготовил Россию – она должна показать пример. Для этого нам нужен Царь!

▶ ️"Священник и актер" Иоанн Охлобыстин:

У каждого своя доля – у кого-то штанишки шить, у кого-то автомобили делать, а у нас военная экспедиция, растянутая на тысячелетие!

Мы, русские, просто обязаны поделиться этим восторгом со всем миром. Тут бы не спиться от радости!

▶ ️"Философ" Александр Дугин:

Путь к Победе — полный перевод России (государства и общества) на военные рельсы. Иначе никак.

▶ ️"Писатель" Александр Проханов:

Если бы не Сталин, мы были бы просто перхотью! Нынешнее поколение народа должно осознать свою вину перед Сталиным.

▶ ️"Политолог" Михаил Ошеров:

Для того чтобы государство Израиль перестало заниматься украинским вопросом, России нужно всего-навсего помочь Ирану разместить на юге Сирии на Голанских высотах свои ракетные установки для установления справедливого мира на Ближнем Востоке.

▶ ️"Заслуженный писатель" Герман Садулаев:

Мне уже за пятьдесят, тело не приносит большой радости, с каждым годом жить тяжелее и больнее. Для меня лично не такой уж плохой выглядит перспектива сгореть в пожаре ядерной войны. Планету не жалко – у Бога много таких планет.

▶ ️"Философ" Александр Дугин:

Иноагент — это современное название "врага народа". Иноагентов стоит лишить вообще всех прав, оставив им только жизнь.

▶ ️"Протоиерей" Андрей Ткачев:

Я не верю, что мы будем делать машины такие точные, как японцы. Не верю, что у нас будут технологии такие хорошие, какие у германцев, а вино - как у итальянцев. Не потому что – у нас руки не из того места растут. А потому что не для этого русский создан!

▶ ️"Сопредседатель Изборского клуба Новороссии" Федор Папаяни:

Чеченец, который сейчас так славно сражается, хоть плохо по-русски говорит, ничего не знает из нашей литературы, но он политически русский! Кадыров умница! На Украине, когда там не появился свой Кадыров - самоуничтожение!

▶ ️"Писатель" Александр Проханов:

У многих участников ПМЭФ воодушевление вызвало сообщение министра здравоохранения Мурашко о том, что в России создаётся центр по изучению геев, лесбиянок и трансвеститов. Возникли вопросы, будут ли ставиться эксперименты на педерастах и педофилах.

▶ ️"Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты" Кириллов:

США готовит малярийных комаров, доставляемых беспилотниками к позициям ВС РФ, для заражения российских военнослужащих

Джерело: facebook.com/annopolsky

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