Перлы русских пропагандистов

"Философ" Александр Дугин:

Все чаще замечаю, что масштабные хороводы стали вымещать рейвы.

В прошлом году ещё был проездом в Чебоксарах. Прекрасный город. Так вот там по одному из местных тв-каналов вообще ничего и не рекламировали кроме общегородских хороводов и ритуальных услуг.

"Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский" Варсонофий (Судаков):

И мы еще построим новые храмы на территориях, которые в ходе военной спецоперации будут освобождены от тех, кто не хочет жить по-божески!

"Политолог" Юрий Баранчик:

Война России и Польши будет носить совершенно иной характер, чем СВО. Украинцы – наши братья, потому мы наносим точечные и аккуратные удары. По Польше же мы будем наносить мощные ракетно-бомбовые удары. Возможно, применим тактическое ядерное оружие.

"Постоянный член Изборского клуба, богослов, амбассадор штаба по защите бизнеса Москвы, бизнес-коуч движения «Ассенизатор»" Андрей Ковалев:

Нужен 12-часовой рабочий день, и явиться рабочий должен за полчаса до начала рабочего дня. И так - шесть рабочих дней в неделю!

"Протоиерей" Димитрий Шишкин

Войной на Украине Господь истребляет распространившуюся заразу неолиберального зловерия!

Слово «демократия» - только прикрытие глобальной пропаганды греха и «свободы от праведности».

"Священник в зоне СВО иеромонах" Гурий (Гусев):

Поститься здесь абсолютно невозможно.

Сквернословие – уличный язык наших детей. Увы, молодёжь мы упустили. А курение здесь – просто кошмар: в тесное помещение набивается толпа курильщиков, и всё утопает в смраде. Икону негде поставить.

"Философ" Александр Дугин:

Нам нужна молния сверху! У греков в критической ситуации Зевс метал с Олимпа всеуничтожающую молнию порядкообразующего гнева. Ведь молния правит всем, как говорил Гераклит.

Для Победы нам нужна именно такая молния. Народ, фронт, история ждут именно ее!

"Член Союза писателей России" Максим Воробьёв:

Они уехали из России и поливают ее грязью с озлобленностью бешеной собаки. Гребни, макары, галки и гельминты. Для изменников Родины нужно вернуть смертную казнь!

"Писатель" Александр Проханов:

В Полховском Майдане на кладбище стоят огромные - в два человеческих роста - надгробные кресты с надписью: «Мы уже дома, а вы ещё в гостях засиделись». Наши предки, оказавшись в раю, зовут туда и нас, ныне живущих.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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