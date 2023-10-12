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Перший корабель Чорноморського флоту з українським прапором

Перший корабель Чорноморського флоту з українським прапором

12 жовтня 1917 року есмінець «Завидний» першим серед кораблів Чорноморського флоту підняв український прапор та відмовився його спускати.

У ході Української революції 1917-1921 років, у травні 1917, Перший Всеукраїнський військовий з’їзд визнав необхідність повної українізації Чорноморського флоту. Тоді ж уперше було заявлено, що Чорноморський флот має стати частиною збройних сил України.

Есмінець «Завидний» став першим кораблем, над яким ще в липні 1917 року піднімали синьо-жовтий прапор. 12 жовтня ж всі кораблі колишнього імператорського флоту на Чорному морі та його берегові частини підняли на один день українські національні прапори на честь українізації кораблів Балтійського флоту та сигналізували прапорами "Хай живе вільна Україна".

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/6874

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