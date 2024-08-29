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Пять вопросов для тех, кто спустя полтора года чудовищной войны до сих пор не понял, где добро, а где зло

Пять вопросов для тех, кто спустя полтора года чудовищной войны до сих пор не понял, где добро, а где зло

▶ ️Вы действительно верите, что «если бы россия не напала первая», то Украина напала бы на ЯДЕРНУЮ державу, многократно превосходящую её в военном плане?

▶ ️Если «на россию хотел напасть весь Запад», то почему западные страны так долго отказывались поставлять Украине тяжелые вооружения и начали поставлять их лишь спустя ГОД войны?

▶ ️Вы действительно считаете, что гибель сотен тысяч людей, включая детей, женщин и стариков, можно ХОТЬ ЧЕМ-ТО оправдать?

▶ ️Вы действительно верите словам путина, который 23 года непрерывно врёт: про пенсионный возраст, про Конституцию, про новые сроки, про «нас там нет» в Крыму, про «мы не будем нападать на Украину»?

▶ ️Вам действительно не кажется логичным, что виноват тот, кто напал на чужую страну, а добро - на стороне тех, кто защищает СВОЙ дом?

Джерело: https://t.me/AteoGo/32522

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