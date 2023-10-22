Пломбир. Анонс следующего сезона

Помню то, как крутили у виска, когда я в начале вторжения писал о том, шо будут и доносы на россии, и враги народа, и все остальное, мол это нереально и все такое

Как оказалось, реально все. И вот просто пох#й на интернет, на доступ к информации - у россиян тупо нет желания верить в то, что противоречит официальной пропаганде. Так тупо проще жить. Ибо думать для абсолютного большинства населению рф не то чтобы больно... как мне кажется, эта функция просто атрофирована - думать нах#й не надо, тв всегда готов дать простые ответы на вопросы любой сложности, тчк

Нет, это не том, шо мол россияне е@нутые, шо их нужно лечить и все такое - это вы и так знаете. Я вообще против того, чтобы их лечить - их нужно посадить в клетки, не давать размножаться и кормить раза два в неделю максимум (я против одебиливания планеты) и пох#й на гринпис, ООН и прочие бесполезные организации.

Это том, что будет дальше происходить. А дальше будет ну вообще пломбиристый пломбир.

Признаю, с датой расстрелов врагов народа я ошибся много раз уже. Если честно, то не понимаю до сих пор, почему на россии с этим тянут и играют в Камбоджу на минималках - население готово и только обрадуется тому, когда начнутся первые массовые расстрелы + не будет быковать, быдло уже давно решило для себя то, кого сдаст и шо отберёт у соседа, враг народа который.

Но перейдём к сути. Итак, что уже стало обыденностью на россии:

Доносы тупо за все. За лайки, за просмотры гейского контента, за разговоры, за книги, за фильмы, за "идеологически неверные" сочетания цветов, за родичей в Украине, за то шо учился в Украине или муж-жена из Украины.

Доносят все и на всех, используя при этом любую возможность. Муж на жену, зять на тещу, мама на сына и наоборот. Доносят учителя на школьников и ученики на преподов, студенты стучат, а также сами преподы барабанят на студентов.

Общество ситуацию с доносами воспринимает нормально, как дань временам, в которые живёт сейчас и не парится по поводу моральной составляющей - дилды доносы писали, значит я тоже буду писать и не ебет, блядь.

Более того, каждый, кто пишет донос, люто уверен в том, что когда опустится железный занавес и начнётся "идеологическая чистка" от тех, кто думают иначе на россии, шо ему уготовлено место, должность, вертухая, а не место у стенки и братская могила с номерами вместо фио на табличке. Не понимаю и не хочу разбираться откуда это самонавеивание - как показала история, больше половины тех, кто стучали и "изобличали" врагов народа, в итоге сами были уничтожены теми же, кто расстреливали миллионы людей ни за х#й собачий. Ну или по доносу от "бдительного" гражданина

Как я понимаю, каждый кацап почему-то уверен в том, шо кого-кого, а его это точно не коснется. Удачи, блять - и тех, кто строчили доносы в 1937, и тех, кто исполняли "приговоры", в последствии уничтожали и как нежелательных свидетелей, и тупо по ошибке, и по всяким другим причинам. Думаю, не нужно мешать кацапам пройти этот путь еще раз - они это заслужили. Плюс ЗСУ патроны сэкономят, гыыы

Шпиономания. Она уже есть, существует на россии. Просто об этом не говорят особо вслух. Не верите? Присмотритесь внимательнее - фактически каждый человек на россии, который думает иначе, в случае, когда на него настучат, автоматически становится потенциальным шпионом НАТО-СБУ-США - ГУРа-англосаксов.

И прикол здесь даже не в том, что кто-то не воспринимает говно роспропаганды, проживая в это время на территории рф, ибо ему-ей кажется, что вокруг люди разумные и просто не знают того, шо происходит, не-а.

Парадокс ситуации в том, что пытаться что-то доказать zебанутым является тупо потерей времени, сил и, возможно свободы на долгие годы - у зомби есть, сложилась картинка мира, она е@анутых устраивает абсолютно.

Ну, а то, что врагам народа на росии предъявляют шпионаж в пользу спецслужб Гваделупы - это для самоуспокоения, осознанный самообман, чтобы всегда быть уверенным в том, шо ты не просто завистливый тупой скот, который написал на соседа кляузу, а тот, кто стоит "на страже интересов и безопасности" раиси - я ж шпийона помог разоблачить, а не просто просто пидар. И все

Пи$дец ситуации в том, что и шпиономания, и количество доносов будет только увеличиваться. И х#й знает как это остановить. Хотя... есть один вариант - убить-посадить нах#й всех врагов народа, тогда и закончится все

Только это не работает. Когда закончатся одни враги народа, власть объявит следующих. А после того, как убьют-посадят условных хромых на левую ногу, найдут новых - например, тех, кто картавит. А после картавых злом объявят тех, у кого две машины -кто ездит за пределы рф -у кого длинные волосы -кто носит розового цвета вещи -кто слушает иностранную музыку и... и все как бы. Клеймо того, кто мешает жить расийянам зависит лишь от того, выпил ли Кон Чен Ый сегодня таблетки или нет.

Поэтому х#й угадать, кто следующий на уничтожение пойдёт, это рулетка, так сказать

Но есть то, что можно уже смело озвучивать в плане пломбирных прогнозов на ближайшее будущее.

Например, отказ от родичей в Украине. Публичный, как во времена совка

Также жены будут отказываться от мужей, а мужья от жен тупо из-за того, что он-она из Украины или общается с "зомбироваными родичами" или же "не чистокровный" узкий-узкая.

Дети будут отказываться от родителей, которые дома разговаривают о том, что роспропаганда врет + с гордыми е@алами уходить в детские дома, где "не учат плохому".

Общение с родственниками, в Украине которые, станет преступлением - общество на россии будет считать, что таким образом русские сотрудничают с СБУ-ГУР-ЦРУ и... и писать доносы. Много доносов

Одежда - есть шмот, где написано на английском? Ах ты ж англосаксонский шпийон, @лядь! Что за вид, наймит Запада??? Ты русский не знаешь, что ли? Шо за @лядская надпись на футболке -ай лав Нью-Йорк-??? Ты разве не можешь купить правильный шмот, где цитата пукина написана??? Или ты это специально делаешь, чтобы провоцировать прохожих и чтобы потом западная пресса написала, мол нет свободы на россии, человека избили за надпись на англосаксонском???

Короче, вы поняли - за шмотки будут е@ать. Как за радугу и сочетание цветов. Разница лишь в том, что теперь будут гнобить тупо за то, что кацап выбрал специально одежду, где написано не на русском и не на китайском.

К сочетанию цветов, к "идеологически неправильным", добавится коричневый - нех@й под хвашиста косить, @лять. Два цвета, которые уже фактически вне закона на россии, вы знаете

Песни только на русском. Везде. Даже в наушниках, чтобы не настучали. Дома можно слушать хоть на суахили песни, но... но главное это делать тихо - чтобы соседи не написали донос. Ну или бдительный член семьи, который не хочет жить на одной жилплощади с потенциальным шпионом НАТО

Потенциально шпионские профессии:

Айти-шник - знает английский и в кампутерах разбирается, а значит может шпионить в пользу ЦРУ

Учитель иностранного языка, любого, кроме китайского - все остальные языки нах#й не нужны росбыдлу, а если знаешь, то можешь НАТО данные передавать

Тревел-блогеры - нех#й кататься вне рф, может ты там с куратором из Ми-6 общаешься???

Журналисты - это само собой, ибо как иначе назвать то, что ты, пидар, пишешь говно о россии и о пукине, как не работой на западные спецслужбы???

Ди-джеи - что за сатанискую музыку ставишь, холоп??? Есть же "нормальные", русские песни. Или ты это по заданию западных кураторов молодежь решил развращать-????

Священники - нех#й молиться за мир, нужно, а точнее можно, молиться только за то, чтобы США разъебать нах#й + Украину стереть с лица земли.

Ну и так далее. Вопрос в том, кого е@нутый, после того как сбежит от санитаров, объявит виновными во всех бедах россии.

Джинсы однозначно запретят - нех#й американщину пропагандировать, северная Корея без джинсов живёт и ничего, не вымерли, @лядь. Плюс это триггер для всех кремлёвских пенсионеров - джинсы символизируют для них развал совка. Поэтому лишь вопрос времени, когда это случится

Эпилог. Вопрос на самом деле не в новых запретах и пи$доватых "законах", которые однозначно будут введены на росии

Вопрос в том, что общество это жрет и просит добавки - россияне хотят жить в северной Корее, со всеми вытекающими

Одним словом, есть две новости для кацапов:

Пломбира будет много

Но смогут его жрать лишь те, кто выживут, а не попадут в расстрельные списки или в концлагеря

И да, украинцев устраивают оба варианта. Лишь к нам не лезли со своими е@учичими скрепами, узким миром и прочей х#йней. Хоть сожрите друг друга у себя на болотах - нам па х#ю

Джерело: https://t.me/gistapapapa/81529

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