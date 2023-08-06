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По тональности это ультиматум

По тональности это ультиматум

Франция: «Это реальная угроза. Угроза интервенции со стороны этих стран (ЭКОВАС) должна восприниматься очень серьёзно. У участников переворота ещё есть время, чтобы передать власть, прислушаться к единодушным требованиям стран региона и международного сообщества в целом»

По тональности это ультиматум.

Если вы не..., то мы вас...

Крайне приятно, что западные союзники действуют (примерно) в той позиции эскалации, что наметил я, а не в кощунственной позиции "мирной сдачи государственных интересов".

Пристегнуть ремни, раз уж, наконец, что-то начинаем по-настоящему решать проактивно.

Джерело: https://t.me/cynic2020/8050

Новости портала «Весь Харьков»

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