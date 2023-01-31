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Поки до березня. Ще одна країна ЄС продовжила тимчасовий захист для українців

Поки до березня. Ще одна країна ЄС продовжила тимчасовий захист для українців

Уряд Італії продовжив термін тимчасового захисту українських біженців до 3 березня 2023 року. Загалом від початку війни до країни прибули 170 тисяч українців.

На яку підтримку можуть розраховувати українці в Італії, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сайт Єврокомісії.

За даними Єврокомісії, люди, які рятуються від війни в Україні, можуть продовжувати звертатися за тимчасовим захистом в Італії до цієї дати. Ті, хто подав заявку з 30 вересня 2022 року, також можуть звернутися за фінансовою підтримкою.

Грошова допомога становить 300 євро на місяць на кожного члена сім'ї терміном до 3 місяців. На виплати можна подати заявку до 3 березня 2023 року на сайті.

"Батькам дітей віком до 18 років надається доплата у розмірі 150 євро на місяць на кожну дитину. Для того, щоб отримати це фінансування, заявники повинні проживати в окремому житлі (не в державному) не менше десяти днів на місяць", – йдеться у повідомленні.

Згідно з чинною постановою, дозволи на тимчасове проживання біженців в Італії потрібно продовжувати кожні 6 місяців – для цього потрібно особисто звертатися до місцевих квестур (місцевих поліцейських управлінь).

Очікується, що продовження терміну тимчасового захисту до 2024 року уряд прийме за прикладом інших країн ЄС і що найближчим часом влада видасть указ про відповідну процедуру для українських біженців.

Джерело: rbc.ua

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