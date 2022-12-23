Покой нам только снится

Успокоительная терапевтическая работа с расслоившимся народом даётся Кремлю все хуже и хуже. Наращивание медиа-активности тела номер один даёт обратные эффекты. Отчасти это связано с избитостью форматов медиа-активности, риторикой перманентных пожеванных отмазок, кислой и несвежей физиономией вождя.

Скучность и банальность допустима в сытые времена, а сейчас нужен экшн. Хотя бы уровня Рогозина, которому что ли оторвало фрагмент ягодицы на пиршестве в известном донецком ресторане. Он хоть и маргинал, но в СВО-тренде. Вообще, признаком новой российской маскуллиности все чаще выступает какое-либо "героическое" ранение, желательно с членовредительством. Нужно пожертвовать родине хоть кусочек пятки, чтобы иметь право говорить о политических амбициях в РФ.

Целому Путину аж как-то не прилично так плотно фигурировать в телевизоре с бравурными речевками. Если такой патриот и охранитель, то поезжай на временно оккупированные территории, посиди в окопах, проживи несколько обстрелов, потрясись в танке. Ведь помнится, ранее и на истребителе летал, и в пучину морскую на батискафе погружался. А сейчас просто паркетный чистоплюй, трясущийся на восьмом десятке за свое здоровье. Представить Путина бойцом-героем, который шкандыбает на протезах вместо ног, совершенно нереально. Просто ходячий антипример для Z-патриота.

Если абстрагироваться от официозной социологии, в массах чувствуется укоренившееся недоверие, мертвящая истома и душащий страх. Ещё 10 месяцев назад ничего подобного в российском обществе в таких масштабах и в помине не было. Пока засидевшемуся "деду-победу" не захотелось "повторить". Теперь же поломанному гению геополитики поплохело от очень большой динамики событий и сложновато зафиксировать конкретные планы на будущее. Вместо обязательного отчётного послания Федеральному Собранию одни суррогатные и ни к чему не обязывающие тематические сходняки и пресс-подходы. Протухший нацлидер с его бесконечным потоком лицемерия не заходит. Но и заткнуть его не могут.

Поборник обскурантизма и невежества снова и снова бомбит народные мозги своими побасенками на тему причин гибельной войны против Украины. Оказывается, в Кремле был многолетний силовой запор. Там "терпели, терпели, терпели", и на конец все, что накопилось в "русском миру", вылезло наружу. А совсем недавно Путин озвучивал другую версию про слабость, которая не давала начать большую войну. Ну в общем, у больного человека Кремля ещё и расстройство памяти.

Горький подарок россиянам под ёлочку — личное путинское признание факта войны. "СВО" все, теперь уже полноценная война. Символично совпало с цифрой в 100000 погибших оккупантов. Действительно, идеальных ситуаций никогда не бывает... Тем более, если "отступать было некуда". Совсем не ждал Путин и Ко перетекания боевых действий в приграничные с Украиной субъекты федерации. И здесь нужно обозначить крайне важные моменты.

Во-первых, кейс с квазиреспубликами и псевдореферендумами и расширением РФ на запад уничтожил ее существующие границы. После того, как оккупантов выбили из Херсона, уже нет никакой уверенности в том, действительно ли Белгород, Ростов, Брянск или Смоленск являются российскими городами, или там существуют некие альтернативные локальные идентичности. Тем более, если бывшей границы уже нет, и есть опции подвижности размеров РФ в сторону не только расширения, но и уменьшения. Особенно в свете признания Юга России зоной "спецоперации".

Во-вторых, ещё более важный момент. Подчинённые Суровикина обстреливают и терроризируют Херсон, где они обещали "Россию навсегда", и повторяют тактику выжженной земли, как в Мариуполе. Путин назвал эти убийства и геноцид "защитой людей в Украине". Где гарантия того, что от мариуполизации застрахованы российские города зоны "СВО" и глубже, учитывая кремлевский стиль "защиты"? Тем более наверху всегда будет беспроигрышный ответ: "мера вынужденная и необходимая".

Джерело: https://t.me/sytosokrata/780

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