Politico: Иран может пересмотреть своё решение об ударе по Израилю.

▪️ В последние дни администрация Байдена работала со своими союзниками на Ближнем Востоке, чтобы они убедили Иран пересмотреть своё решение.

▪ ️В попытке убедить Тегеран, администрация Байдена апеллировала к тому, что подрыв Исмаила Хании был осуществлён дистанционно управляемой бомбой в результате скрытной операции, а не открытым крупным ударом. Во время подрыва не погиб ни один гражданин Ирана.

▪️ Есть признаки, что Тегеран склоняется к этим аргументам Вашингтона, хотя изначально отрицал их.

▪️ Официальные лица США всё ещё ожидают некоторый ответ Ирана на ликвидацию Хании, но, кажется, Тегеран "откалибрует" свои действия.

▪️ При этом речь идёт только об ответе Ирана. Как сообщает CNN, ответ "Хезболлы" на ликвидацию Фуада Шукра последует вне зависимости от решения Ирана.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/15684

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