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Політика НАТО щодо України та її шляху до миру залишається незмінною

Політика НАТО щодо України та її шляху до миру залишається незмінною

Центр стратегічних комунікацій пояснює

30 вересня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув ядерні погрози путіна і підтримав мирний план України.

▶ В НАТО не бачать змін у ядерній політиці росії і вважають, що риторика кремля не повинна впливати на допомогу Україні з боку Альянсу. Найбільшим ризиком для НАТО стала б перемога рф в Україні.

▶ Країни НАТО, зокрема Туреччина, повинні підтримувати український мирний план, а не китайсько-бразильську ініціативу. Лише український план може привести до справедливого і тривалого миру.

▶ Наступник Столтенберга Марк Рютте, який розпочав роботу на посаді 1 жовтня, відомий своєю підтримкою України. Будучи прем'єр-міністром Нідерландів, Рютте став одним з ініціаторів коаліції винищувачів, а навесні 2024 року підписав безпекову угоду між Україною та Нідерландами.

▶ Розбудова співпраці з державами-членами НАТО, а також прагнення вступити до Альянсу є стратегічним пріоритетом України.

Джерело: https://t.me/spravdi/41875

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