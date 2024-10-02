Політика НАТО щодо України та її шляху до миру залишається незмінною

Центр стратегічних комунікацій пояснює

30 вересня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув ядерні погрози путіна і підтримав мирний план України.

▶ В НАТО не бачать змін у ядерній політиці росії і вважають, що риторика кремля не повинна впливати на допомогу Україні з боку Альянсу. Найбільшим ризиком для НАТО стала б перемога рф в Україні.

▶ Країни НАТО, зокрема Туреччина, повинні підтримувати український мирний план, а не китайсько-бразильську ініціативу. Лише український план може привести до справедливого і тривалого миру.

▶ Наступник Столтенберга Марк Рютте, який розпочав роботу на посаді 1 жовтня, відомий своєю підтримкою України. Будучи прем'єр-міністром Нідерландів, Рютте став одним з ініціаторів коаліції винищувачів, а навесні 2024 року підписав безпекову угоду між Україною та Нідерландами.

▶ Розбудова співпраці з державами-членами НАТО, а також прагнення вступити до Альянсу є стратегічним пріоритетом України.

Джерело: https://t.me/spravdi/41875

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