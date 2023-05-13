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Політики-демократи у США хочуть «вбити» біткоїн та інші криптовалюти

Політики-демократи у США хочуть «вбити» біткоїн та інші криптовалюти

Глава криптовалютного стартапу Tierion Вейн Воган заявив, що представники американської Демократичної партії намагаються «вбити» біткоїн та інші цифрові активи. Воган послався на статтю журналістки Елеонори Терретт. За інформацією медійниці, перед засіданням членів комітетів Палати представників, яке відбулося 10 травня, демократи отримали меморандум, присвячений регулюванню криптовалют. Цей документ наказує чиновникам:

● Підтримати діяльність Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) у сфері регулювання обігу криптовалюти;

● Виступити за внесення більшості цифрових монет до списку цінних паперів;

● Визнати, що криптоіндустрія стала жертвою масового недотримання законодавчих заходів.

У меморандумі також зазначено, що опоненти демократів — республіканці — навпаки, виступають за лібералізацію криптовалютного законодавства. Вони нібито прагнуть «зв'язати руки» співробітникам SEC, щоб чинити опір посиленню контролю за криптогалуззю.

Якщо документ виявиться справжнім і демократам вдасться домогтися поставлених завдань, криптовалютні компанії почнуть залишати американський ринок. Про можливий відтік криптофірм попередив колишній директор банку Goldman Sachs Рауль Пал. На його думку, компанії, які займаються цифровими активами, перенесуть свої штаб-квартири до Великої Британії та країн Євросоюзу.

Джерело: noworries.news

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Темы: валюта, США

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