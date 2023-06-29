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Понад 2 млн громадян України в росії можуть відмовитись від українського паспорту

Понад 2 млн громадян України в росії можуть відмовитись від українського паспорту

У росії територіальні органи міністерства внутрішніх справ почали приймати від громадян України, які також мають російський паспорт, заяви про небажання перебувати у громадянстві України (https://zn.ua/ukr/war/v-rosiji-pochali-prijmati-zajavi-pro-vidmovu-vid-hromadjanstva-ukrajini.html) — заява відомства.

Відповідно до нового російського закону, всі росіяни, які "мають одночасно українське громадянство, будуть вважатися такими, що не мають громадянства України з дня подання заяви про небажання перебувати в громадянстві України".

В росії заявляють, що закон може торкнутися понад 2 млн. осіб. Тобто саме стільком українцям присвоєно громадянство рф.

Зазначимо, що подвійне громадянство в Україні заборонене. Водночас, згідно з законодавством, процедура втрати громадянства через набуття громадянства іншої держави не наступає автоматично. Відповідно до Конституції України, рішення про припинення громадянства приймає президент:

● на підстави заяви про вихід із громадянства;

● внаслідок втрати громадянства на підставі рішення президента;

● за підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Джерело: https://t.me/znua_live/100180

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