Понад чверть території України потребують розмінування, - повідомляє ДСНС

Ми будемо це відхаркувати десятиріччями, розумію я. Йобана, клята, русня.

"Близько 156 000 кв. км території України (більше Греції і як половина Італії) потенційно небезпечні через можливе замінування внаслідок терору росії", - зазначили в ДСНС.

А ще ми будемо стикатися з не розірвавшимися снарядами та мінами, які будуть час від часу знаходити де завгодно, від будівництва до збору грибів. Ми з друзями у 1982 таскали фашистські снаряди та міни до дому, коли знайшли величезний склад боєприпасів часів другої світової війни на місці, де зараз стоїть "Дитячий світ" біля метро Дарниця у Києві. Я оповідання про це нещодавно закінчив писати для своєї книги і думав про те, що марними сталися сподівання, що наші нащадки будуть позбавлені такого досвіду. Цих "знахідок", після війни з руснею, вистачить на покоління вперед...

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/43355

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