После полномасштабного вторжения количество женщин, вставших на защиту Родины, присоединившись к рядам ВСУ и другим военным формированиям, значительно возросло

Заместитель Министра обороны Наталья Калмыкова:

Если в 2014 году общая численность женщин в ВСУ составляла 49 926 человек, из них военнослужащих – 16 557 человек, то по состоянию на октябрь 2023 года (по данным Кадрового центра ВСУ) количество женщин в ВСУ возросло до 62 062 человек, из них военнослужащих – 43 479 человек.

Сейчас на поле боя в Украине мы имеем самое большое количество женщин в новейшей мировой истории. Они проявляют себя не только как хорошие военные финансистки или врачи, но и как смелые военнослужащие, преданно защищающие свою Родину.

На сегодняшний день в украинской армии отменены какие-либо ограничения по назначению и прохождению женщинами-военнослужащими службы на всех должностях (в том числе боевых) по всем группам военно-учетных специальностей.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/26860

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