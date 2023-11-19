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Посмотреть в глаза...

Посмотреть в глаза...

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий до нових переговорів із путіним, і висунув умову для того, щоб вони відбулися — Sueddeutsche Zeitung.

За його словами, переговори матимуть сенс лише якщо той продемонструє готовність до мирного врегулювання в Україні.

"Він повинен вивести війська. Однак поки що немає жодних ознак того, що це станеться. путін не повинен досягти своєї мети — використовувати силу для анексії частини сусідньої країни", — наголосив канцлер.

Джерело: https://t.me/znua_live/121601

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