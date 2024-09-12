Повістки поштою приходитимуть військовозобов’язаним незалежно від того, оновили вони дані чи ні

В інтерв’ю виданню "Телеграф" речник Полтавського ТЦК Роман Істомін розповів, що тим українцям, які оновили дані, повістка приходитиме на адресу, вказану в базі даних "Оберіг", а тим, які не оновили — за адресою реєстрації.

Водночас повістка поштою вважається врученою, навіть якщо отримувач відмовився брати її або його не було на місці.

"Це може бути повістка для проходження міського лікарської комісії, це може бути повістка на відправку до навчального центру, якщо в нього всі дані уточнені і є інформація про те, що він придатний за станом здоров’я, немає відстрочки", — пояснив Істомін.

Джерело: https://t.me/znua_live/166443

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