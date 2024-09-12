Правительство Великобритании призвало россию возобновить взаимодействие с Форумом ОБСЕ

Этот шаг сделан для прекращения войны в Украине — The Guardian

Военно-политический советник британской делегации в ОБСЕ Анкур Нараян в своем выступлении в Вене заявил, что если россия действительно хочет мира, то может обеспечить выполнение нескольких пунктов для этого.

россия утверждает, что хочет мира. Мир она может обеспечить, если уведет все свои войска за пределы международно признанных границ Украины. россия утверждает, что она серьезно настроена на диалог и уменьшение рисков. Если это правда, она должна серьезно и профессионально возобновить взаимодействие с ОБСЕ, которая собирается еженедельно, согласно мандату, предоставленному нашими министрами

Джерело: https://t.me/c/1226880919/42179

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