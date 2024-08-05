Прицкер назвала 5 условий для восстановления экономики Украины
Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер считает, что это:
▪️Правительственное планирование единого проекта восстановления. Для реализации этого пункта должны быть привлечены эксперты, инженеры, планировщики, менеджеры программ.
▪️После создания единого проекта реконструкции Украины потребуются команды, готовые подготовить проекты для инвестирования и реализации.
▪️Продолжение антикоррупционных реформ.
▪️Мир должен выделить больше капитала для инвестирования в Украину.
▪️Возвращение украинцев из-за границы. Сейчас у Украины нет рабочей силы, необходимой для реконструкции.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/40101