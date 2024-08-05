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Прицкер назвала 5 условий для восстановления экономики Украины

Прицкер назвала 5 условий для восстановления экономики Украины

Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер считает, что это:

▪️Правительственное планирование единого проекта восстановления. Для реализации этого пункта должны быть привлечены эксперты, инженеры, планировщики, менеджеры программ.

▪️После создания единого проекта реконструкции Украины потребуются команды, готовые подготовить проекты для инвестирования и реализации.

▪️Продолжение антикоррупционных реформ.

▪️Мир должен выделить больше капитала для инвестирования в Украину.

▪️Возвращение украинцев из-за границы. Сейчас у Украины нет рабочей силы, необходимой для реконструкции.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/40101

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