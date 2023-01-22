Проблема-2024

Президентский предвыборный забег в России официально стартовал. Хотя подковерная подготовка к мартовскому голосованию 2024 года началась ещё прошлой осенью, формально ЦИК запустил процесс только сейчас. Отличительной особенностью данной компании выступает ее непредсказуемость в плане поведения электората в условиях фактического военного положения. Такого рокового вызова четвертьвековое путилетие ещё не видывало. Собственно, практически 100% населения не догоняет, для чего их страна учинила кровавую бойню. Зато постепенно приходит понимание: как минимум двум-трем поколениям придется нести тяжелейшую расплату за творящееся безумие помимо и без того космических потерь на фронте. Новый вброс про режим «священной войны» от Соловьева вызывает лишь рвотный рефлекс по отношению к нему и его дегенеративным хозяевам в Кремле.

По имеющимся сведениям, политтехнологи Путина по-иезуитски предлагали ему отменить выборы, прикрываясь войной, либо заменить их на очередной пеньковый референдум в духе «коня на переправе не меняют, но показать монолитную поддержку необходимо». Возникли, между тем, резонные разногласия. Предложение просто взять и отменить выборы полностью развалило бы аргументацию «все идет по плану». Его авторов очень быстро смешали с дерьмом, назвав пораженцами. Тем временем по их заказу слабоумный Дугин до сих пор отрабатывает месседж про интронизацию «сына света» и резню фанатов чебурашки. Какие уж там выборы?

Осенние псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины пустили под откос затею с президентским референдумом. В мировой истории ещё не видывали позорного фарса такого рода, когда непонятно кто «голосовал на колесике» под обстрелами на части захваченной территории. Возникла худая ассоциация: дескать референдум – намек на сверхвероятный перенос широкомасштабных боевых действий в глубину российской территории.

Хоть чучелом, хоть тушкой, но выборы проводить надо. Хлопот невпроворот. Первая проблема состоит в мобилизации электората. В обществе нарастают страх, усталость, разобщенность и неудовлетворение вместо столь необходимого единства. Самую низкую в истории явку будут корректировать за счет колоссальных фальсификаций. Вторая трудность –расколы в обществе. Несправедливая хаотичная мобилизация порождает огромное напряжение в силу гарантированной гибели большей части тех, кого заметают на войну. Следует учесть и беглецов за границу с российскими паспортами. Миллионная армия вынужденных СВО-эмигрантов явно будет против действующего президента. Третья проблема – превращение 5-6 областей ЦФО и ЮФО в зону боевых действий. Выборы по единому образцу на всей территории РФ провести будет невозможно, а это прямое нарушение конституции.

Негативную реакцию электората порождает тухлая нарезка кандидатов. В явном виде пока представлена лишь «партия гаагцев». Это не только затертые до дыр военные преступники Путин, Медведев, зюгановцы, ошметки ЛДПР, но и головорез Пригожин, чья ПВК «Вагнер» в США была признана транснациональной преступной группой. Все эти мясники идут под единым лозунгом: проигрыш в превентивной войне означает их политическое небытие и освобождение России от затяжной тирании бессмысленности. Всей этой разношерстной шайке не так просто будет опять продать электорату блеклого и неконтактного чмошника, который стал бредоносцем-неудачником. Даже люмпены и ущербные обыватели, питающиеся пропагандой самого низкого пошиба, не хотят себя более ассоциировать с долгоиграющей фальшивкой.

Война с ее черными лебедями может вынести на политический олимп и «черную лошадку». К тому же, разве можно допустить ситуацию, когда выборы ничего не решают в один из самых критических периодов Государства Российского?

Джерело: https://t.me/sytosokrata/792

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