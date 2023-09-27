Продолжается реставрация 300-летнего Евангелия, которое спасли от оккупантов в Изюме

Одним из самых ценных экспонатов, выставлявшихся в Изюмском краеведческом музее до полномасштабного вторжения врага, было Напрестольное Евангелие 1707 года. Старинное издание подарил Изюму гетман Иван Мазепа.

«Во время войны не можем забывать о важности культуры. Мы ведь видим, что эта война направлена против украинской идентичности. Поэтому необходимо усилить совместные усилия по защите культурного наследия Украины от российской агрессии», – рассказала заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.

Джерело: https://t.me/now_kharkov/45536

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