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«Прості росіяни» не доклали зусиль, щоб зупинити злочини кремля

«Прості росіяни» не доклали зусиль, щоб зупинити злочини кремля

2 серпня відбулася пресконференція напередодні звільнених з ув’язнення та обмінених російських опозиціонерів Іллі Яшина, Володимира Кара-Мурзи, Андрія Пивоварова.

▶️ Тези звільнених російських опозиціонерів про необхідність послаблення санкцій щодо рф, переговорів з путіним, а також оцінки російсько-української війни розчаровують.

▶️ Дивує також і заклик щодо застосування санкцій до «режиму» і незастосування обмежень до «простих росіян». Усі «прості росіяни» та самі звільнені опозиціонери є ресурсом для обміну на шпигунів і вбивць.

▶️ «Прості росіяни» співвідповідальні за злочини режиму, адже стали інструментом цих злочинів, не доклавши зусиль, щоб його зупинити. Натомість, вони схвалюють, виправдовують або замовчують злочини кремля.

▶️ Українці з повагою ставляться до громадян рф, які дійсно борються словом і зброєю проти путінізму. Які усвідомлюють відповідальність росії за війну та підтримують всі заходи, спрямовані на фізичне обмеження спроможностей москви вести агресивні війни в майбутньому.

▶️ Сподіваємося, що Ілля Яшин, Володимир Кара-Мурза та Андрій Пивоваров, будучи на свободі та маючи вільний доступ до інформації, переглянуть свою позицію стосовно порушених питань. Адже їх позиція була сформована до та під час ув'язнення, де було недостатньо можливостей для отримання правдивої інформації та оцінки ситуації.

Джерело: https://t.me/spravdi/40623

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