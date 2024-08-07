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Після скандалу МОЗ створює раду з контролю відновлення "Охматдиту": хто увійде

Після скандалу МОЗ створює раду з контролю відновлення Охматдиту: хто увійде

Міністерство охорони здоровʼя України затвердило положення про раду з контролю відновлення зруйнованих (пошкоджених) будівель Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Рада складатиметься з 15 осіб. Персональний склад буде затверджений наказами МОЗ у два етапи.

На першому етапі до складу ради увійдуть представники:

● благодійників, які зробили найбільші пожертви, організаторів збору, які забезпечили найбільшу суму збору, а також дали згоду на участь у діяльності ради з відновлення (6 осіб);

● МОЗ (1 особа);

● НДСЛ "Охматдит" (1 особа).

Другий етап включатиме відбір семи представників громадських об’єднань, їх спілок, благодійних організацій, що провадять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров’я, професійних асоціацій працівників сфери охорони здоровʼя або у сфері архітектури та містобудування.

Як зазначили в МОЗ, ці представники будуть відібрані персональним складом ради з відновлення, сформованим на першому етапі, за результатами розгляду поданих заявок на участь, шляхом рейтингового голосування.

Наразі першочергово до складу ради буде запропоновано увійти представникам благодійників, зважаючи на розмір благодійного внеску на цілі відбудови та відновлення Охматдиту та участь в організації збору благодійних коштів.

У пресслужбі МОЗ також пояснили, що рада з відновлення є спеціально створеним органом, який забезпечує участь громадськості та контроль за проведенням заходів, пов’язаних із відновленням функціонування Охматдиту внаслідок пошкодження (руйнування) будівель та обладнання в результаті ракетної атаки рф 8 липня 2024 року, коштом, зібраним на відновлення найбільшої дитячої лікарні країни.

Нагадаємо:

У липні БО "Благодійний фонд "Охматдит" обрав ТОВ "Буд-технолоджі" переможцем тендеру за 307 млн грн на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень від ракетного обстрілу у липні.

В подальшому стало відомо, що тендер на відбудову "Охматдиту" скасують і проведуть заново на Prozorro.

5 серпня стало відомо, що "Охматдит" планує витратити 14 мільйонів на консультанта по ремонту та технагляд. Ці тендери теж скасують.

Джерело: epravda.com.ua

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