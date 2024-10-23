Південна Корея може розглянути передання «наступальної» зброї Україні у відповідь на розвиток військової співпраці між Північною Кореєю та росією

У Сеулі провели екстрене засідання Ради національної безпеки для оцінки ситуації. Корейська розвідка повідомила, що КНДР вирішила направити близько 12 000 військових на допомогу росії у війні проти України, і приблизно 1500 солдатів уже розгорнуто на Далекому Сході.

Уряд Південної Кореї засудив таке розгортання військ та заявив про серйозну загрозу міжнародній спільноті.

Сеул закликав негайно вивести північнокорейські війська з росії. А якщо їхнє військове співробітництво продовжуватиметься, обіцяє «не стояти осторонь», а відповісти «твердо у співпраці з міжнародною спільнотою».

Так, Південна Корея попередила про «поетапні заходи». Серед можливих сценаріїв — відправлення зброї. Типи можуть варіюватися від «зброї захисту» до «зброї нападу» — залежно від того, як розвиватиметься ситуація, заявили в Офісі президента Південної Кореї.

Нагадаємо, Південна Корея входить до десятки найбільших експортерів зброї у світі. Але досі напряму не надає Україні летальної зброї. Хоча в Сеулі заявляли: якщо росія надаватиме КНДР високоточну зброю, то Південна Корея не стане «зв’язувати» себе в допомозі Україні.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/17947

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